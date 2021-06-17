傳170名曾參與初選區議員會被DQ　民主派稱風險高

政府將要求區議員宣誓，消息指當局正擬定作為違誓或宣誓無效標準的「負面清單」，當中涵蓋最少3類行為，包括曾參與去年民主派「35+」初選、借出議員辦事處作票站，以及曾簽署「墨落無悔堅定抗爭」聲明書。按此推算，至少170名區議員將被褫奪議席(DQ)，有民主派政黨坦言風險高，已有心理準備在未來1個月向街坊交代。

議員梁志祥今日(17日)在電台節目上強調，不止是看宣誓當刻決定區議員是否忠誠，「就好像結婚一樣」，他估計政府會一併考慮區議員在宣誓條例通過前所作的行為是否真誠擁護《基本法》等。梁志祥認同若區議會「支離破碎」，在運作上會面對困難，但其他區議員亦有責任承擔工作。另一方面，政府可向各區分區委員會或地區事務委員會進行諮詢，認為問題不大。至於應否進行補選，梁認為要考慮疫情等因素，相信難以舉行補選。

民主黨主席羅健熙坦言，若然大規模DQ區議員，對該黨會造成很大影響。但他指現時無法評估及預算政府的下一步行動，亦不知政府如何劃定界線，所以各區議員會繼續做好工作。但他認為政府在法律上有責任舉行補選，強調市民應有其民意代表，政府不應作推搪。

民協署理主席楊彧則指自己亦曾借出辦事處用作初選票站，而該黨的風險高企，預計將有9名該黨區議員被DQ，有心理準備在未來1個月需向街坊交代。他指深水埗區議會或有逾半人被DQ，若需其他議員承接工作有一定難度。他又認為若然政府決定不舉行補選，明顯屬於政治決定，目的只為矮化區議會。