涉除罩吸煙拒出示證件　外賣員認違「口罩令」

今年1月被搜出印有政治口號的卡紙的外賣速遞員，後被控盜竊外賣袋。他另涉一宗發生在去年國慶日的案件，指他在銅鑼灣沒有戴好口罩、並拒絕向警員出示身份證。案件今天（17日）在東區法院提訊，他承認違反「口罩令」，但否認阻差辦公罪，由於控辯雙方暫未就同意案情達成共識，主任裁判官羅德泉遂將案件2次押後，被告不滿大鬧「一個案情改幾次算咩意思姐」，擾攘一輪後終將案件押後至下午再訊。

21歲被告趙康勝，被控於2020年10月1日，於銅鑼灣街上沒有佩戴口罩，及在受查時拒絕出示身份證，因而被控違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》及阻差辦公2罪。

雙方同意的案情指，案發當日下午約6點半，有5名警員在銅鑼灣怡和街進行高調巡邏，見到被告將口罩拉至下巴位置吸煙，警員便用大聲公給予口頭警告，惟被告並無理會，警方於是向他發出傳票。被告在錄影會面中否認控罪，表示自己有精神病及反社會障礙，可獲豁免不戴口罩，但他承認自己當時正在吸煙。據了解，控方堅持案情須寫明當日銅鑼灣一帶有非法集結，遭辯方反對。

案件一再押後，引起被告不滿，他不禁表示「（案情）唔啱我就唔同意啦」，又指「連案情都未識打，做咩控方」、「我大聲講野唔代表我藐視法庭」、「我唔係唔返嚟，我身體不適要睇醫生」、「一陣你又押後到兩點、三點、四點」，裁判官聞言即表示考慮撤銷被告擔保，經過律師一輪斡旋後，被告終同意將案押後至下午續審，裁判官表示「可能你唔係咁開心，但呢度唔係發脾氣嘅地方」。