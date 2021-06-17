廉署控建築工人貪污詐騙 以強積金及聘用為由敲詐費用

廉署起訴一名前建築工人涉嫌以貪污及詐騙手段，向他人索取金錢。

廉政公署昨日(16日)落案起訴一名前建築工人涉嫌以貪污及詐騙手段，向他人以「僱用」為目的索取金錢，以及強制性公積金(強積金)供款為由，誘使他人向他支付金錢。廉署控告該前工人4項罪名，包括一項代理人接受利益及兩項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》；以及一項欺詐，違反《盜竊罪條例》。被告被已獲廉署准予保釋，將於明日(18日)在屯門裁判法院答辯。

被告為26歲的陳奇樂，案發時為合晉工程有限公司(合晉)的建築工人，而合晉屬於屯門一項工程的建築承包商。

其中一項貪污控罪指，陳涉嫌於前年11月8日，無合法權限或合理辯解以協助對方獲合晉僱用為誘因，從一名建築工人收取1,000港元報酬。

另外兩項貪污控罪指，被告涉嫌於前年12月1日及11日，同樣在無合法權限或合理辯解之下，再度以相同目的向同一名建築工人分別索取650港元。

最後一項控罪指，被告涉嫌於前年9月24日至今年1月18日期間，向另一名建築工人索取款項，聲稱該批款項用作強積金供款用途，意圖詐騙對方向他支付5,800港元。