考評局首以SMS發放文憑試成績　下周一考生收提示訊息

香港中學文憑試(DSE)即將在下月21日放榜，今年考試及評核局試行以手機短訊(SMS)，為考生發放DSE成績及覆核成績結果。局方提醒，有關SMS不能代替「成績通知書」，學校考生仍需按學校安排，回校領取成績單；自修生的通知書則一如以往透過郵遞寄出。另外，局方將在下周一(21日)向學生發出提示訊息。

考評局在網誌表示，今年將會向已提供SMS手機號碼的考生，發放DSE成績與覆核成績結果。作為放榜前的「綵排」，下周一上午9時起會向有關考生發出「提示訊息」，發訊者會標示為「HKEAA」以作識別。

放榜當日發出的成績SMS，將會列出考生的全名及身份證號碼，每科亦會列出成績，中、英文科的同時列出多份卷的成績。

考評局提醒，SMS只為方便考生查看其成績，或作為特殊情況下未能回校領取成績單時的應變方案。如學校考生於下周四(24日)11時前仍未收到該提示SMS，可聯絡學校確認登記的手機號碼；自修生則可聯絡公開考試資訊中心(電話：36288860)。

學校考生及自修生並可於下月12日或之前，分別透過學校或文憑試網上服務更新已登記的手機號碼資料。局方暫定在放榜當日，早上9時起發放成績，而8月18日早上9時起將發放成績覆核結果。