男秘書涉管雷射筆罪成　被判入獄5個月

前年9月8日有市民發起「香港人權與民主祈禱會」，入夜後有市民到太子集結，期間一名男保險公司秘書，被指藏有一支雷射筆被捕。該秘書被控在公眾地方管有攻擊性武器，他否認控罪受審，今（17日）被裁定罪名成立。裁判官陳慧敏指控罪非常嚴重，社會不容，法庭需保障社會環境安全，考慮到被告對控方案情沒有作出太大挑戰，故酌情扣減刑期，終判被告入獄5個月。

23歲被告梁振邦，在保險公司任職秘書。他被控於2019年9月8日，在港鐵太子站S1號梯間的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

控方案情指，案發當日晚上7時許，警員在太子站巡邏，期間見到被告在梯間對開脫下綠色上衣，換上黑衣。警員覺得他形跡可疑，於是上前截查。警員在他的背囊內搜出涉案雷射筆，另檢獲防毒面具、眼罩、手套、雨傘等物品。被告稱他換衫是因為「有朋友講話會安全啲」，至於背囊內的物品則是屬於另一人，對方數日前把物品交予他保管，至當日打算將物品交還。辯方的爭議之處，是被告有沒有意圖用雷射筆傷害他人。

裁判官裁決時指，事發當日本港持續有公眾活動，暴力事件叢生。雖然被告被截查時，並非身處衝突現場，案中也沒有證據顯示被告曾參與或準備參與示威，或曾經使用雷射筆。不過，被告卻攜帶了典型示威者裝備，認為被告有事先安排，相信他有需要時會訴諸暴力，而雷射筆包裝上寫有警告字眼，被告必然知道可用作傷人，綜觀所有環境證供，包括被告當時換衫的舉動，法庭裁定被告攜帶雷射舉必然有傷人意圖，故裁定他罪成。