出版公司女經理認暴動罪　被判囚32個月

前年9月29日網民發起「全球反極權」大遊行，由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部。當日一名市場推廣女經理在金鐘道參與暴動，被警員即場制服拘捕。她早前在區域法院承認一項暴動罪，暫委法官周燕珠今（17日）判刑時指當日發生的大規模暴動，令金鐘道一帶的港島中心重要樞紐受到影響，案情嚴重，量刑須具阻嚇性，考慮後將她判囚32個月。

現年30歲的被告黎曉曈，承認於2019年9月29日在金鐘道參與暴動。她原本因藏有一支雷射筆，而另被控管有攻擊性武器罪，不過此控罪獲控方不提證供起訴。

法官判刑時表示需考慮整體事件，不能只考慮被告的個別行為。法官認為當日金鐘道一帶發生大規模暴動，有示威者投擲汽油彈及硬物等危險物品，又以雷射筆射向警方，欲阻礙警方執行職務。而被告一身裝備，且明知警方會進行拘捕，仍身處暴動現場當中，與警方對峙，事件令港島中心重要樞紐受到影響。案情嚴重，量刑須具阻嚇性，以保障公眾秩序免受暴力或非法干預。法官考慮到被告事後已有反省，願意承擔後果，而事件中沒有證據指有警員受傷或建築物受損，被告亦有參與慈善工作等，故將她判囚2年8個月。

案情指，警方未有收到案發當日遊行及公眾集會的通知申請。當日下午1時許，約2萬名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集及出發，沿軒尼詩道及金鐘道前往政府總部。下午3時45分起，約300名黑衣人抵達政府總部對出的夏慤道後用雜物堵路，令現場交通嚴重受阻。示威者其後擴散至附近其他街道，有人在接連太古廣場及金鐘廊的行人天橋底縱火，另有示威者在添華道向政府總部投擲汽油彈、磚頭、石頭及硬物。至下午5時，約500名示威者繼續在金鐘道聚集，當中包括被告，被告被電視台新聞片段拍到身處示威者前排，企在傘陣後衝擊警方防線。警方及後進行掃蕩，被告在金鐘道近統一中心及太古廣場被警員制服拘捕，當時她戴着安全帽、防毒面罩及眼罩，警員在她身上亦搜出一支雷射筆。