相思灣村違建停車場　政府人員到場視察貼標記

西貢相思灣村土地亂象持續發酵，東方報業集團（下稱「東方」）早前獨家踢爆該村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件外，當中違規經營水上活動店的村霸日前被東方踢爆涉嫌開闢官地成停車場，方便前往上址的顧客泊車。今日(17日)有數名人員乘坐政府車輛到達違建道路一帶視察，有人手持測量儀器工作，有人則在地上貼上紅色標記。有議員狠批村霸行為令人厭惡且冥頑不靈，質疑背後有靠山撐腰，政府部門應及早取締。消息指有人將就相思灣土地被違規佔用問題向廉政公署舉報。

東網日前踢爆水上活動店相關人士涉違規擴闊一幅位於違建道路附近的土地，作私人停車場，今日則有政府人員到違建道路一帶視察。中午時分，三男一女人員從一輛掛有政府車牌的車輛下車，然後分批行上違建道路，有男子手持測量工具及印有圖片的紙張，亦有人在違建道路上蹲下來，在地上貼上一條紅色線。據知當中更有村代表一同在上址測量。

至於村霸黃子洋經營的水上活動店連日都有營業，該店外的空地泊滿車後，東網發現有人開闢停車場供顧客停泊，該停車場位於違建道路入口處，記者日前直擊相關車輛均被一輛由水上活動店職員駕駛的紅色私家車引領至空地停泊，然後顧客會乘坐該車返回水上活動店，高峰時現場共泊有10輛私家車及2輛電單車。據知該停車場經東網踢爆後，已被當局拉起封條圍封。東網正就今日政府人員到場，以及開闢停車場事件向地政總署查詢。

事實上，規劃署早前已證實該店所在屬「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。同時署方亦於本月2日發出強制執行通知書，要求在今年9月2日或以前中止該處所的違例發展，惟黃子洋連日來仍無視法規繼續經營。

議員柯創盛指，目前政府就水上活動店的執法行動並不理想，當局必須加強執法力度，不要予人一種包庇相關人士的錯覺，必要時要盡快取締相關違規經營的場所，以顯示部門的決心。