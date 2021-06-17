郵輪碼頭出現沉降　承建商將進行修補加固

啟德郵輪碼頭驚現沉降，懷疑與附近的飛行服務隊啟德分部建造工程有關！土木工程拓展署確認，今年2月啟德郵輪碼頭電梯大堂的非結構磚牆上出現約3條少於5毫米闊的裂縫，而該處近牆身的地台磚亦有約5至8毫米的輕微沉降，沉降情況已經停止，而碼頭的樓宇結構安全未有受到影響。承建商會因應調查結果進行修補加固。

位於跑道末端的政府飛行服務隊啟德分部建造工程於2018年展開，工程主要包括建造辦公大樓、直升機庫及直升機坪等，當中涉及地基及污水管挖掘工程。土拓署表示，在施工期間，當進行地下挖掘工程時，可能會令地下水位改變及岩土移動，有機會引致鄰近地方出現若干程度的沉降。

土拓署續指，於今年2月，該署知悉啟德郵輪碼頭電梯大堂的非結構磚牆上出現約3條少於5毫米闊的裂縫，而該處近牆身的地台磚亦有約5至8毫米的輕微沉降。另外，在碼頭外圍，用以分隔碼頭泊岸區及工地的非結構圍牆，及附近一條緊急車輛通道的非結構鐵閘，均由於接近地下挖掘工地而出現不同程度的沉降。

土拓署表示，已即時要求承建商加強監察措施，並委派註冊工程師進行調查，並把調查結果提交顧問工程師審批。根據最近提交有關調查結果，顯示沉降情況已經停止，而啟德郵輪碼頭的樓宇結構安全及運作沒有受到影響。承建商會因應調查結果，盡快提交修補建議並立即進行有關工作。

政府飛行服務隊啟德分部相關挖掘工程亦已於今年3月完成，土拓署表示，直至現時為止，監察結果顯示沉降並沒有再出現，該署會繼續密切監察工程施工時對附近設施的影響。