輪候公屋逾3年者最快下月底領津貼　每戶最高3900元

港府早前宣布推行現金津貼試行計劃，對象為輪候公屋逾3年及未被首次編配公屋的非公屋、非綜援住戶。運輸及房屋局今日(17日)為計劃舉行記者會，表示將於本月底向約9萬名合資格住戶發出通知書和申請表，即申領者最快下月底領到津貼。

單身人士可獲1,300港元律貼，合資格6人家庭則可領最高的金額3,900港元。房屋署署長王天予預計，今次一口氣處理約9萬戶的申請，預料需時1至3個月，故審批申請時間有快有慢，市民領到津貼的日期須視乎他們何時交表。她指若合資格人士於下月遞交申請，當局需要8月方能處理，屆時將連同7月及8月的津貼一併發放，「沒理由要因我們處理得慢，令他們蝕底」。

王天予表示，申請者需於申領表填寫身份證號碼、銀行帳戶資料及簽署確認聲明，連同銀行帳戶存摺頁面或月結單副本等一併交回。房屋署會以手機短訊確認收悉申領表，完成審核後，房屋署會發出申領結果通知書。成功申領的住戶將按月以銀行轉帳形式，於每月月底收取現金津貼。

問及會否擔心現時劏房租務管制尚未實行，現時推出現金津貼變相令趁機加租的劏房業主以此「自肥」，王指有關現金津貼並非租金津貼，未有限制申請者的津貼用途，「不一定要用來交租」。她表示，政府正密鑼緊鼓處理劏房租務管制相關法例，對於業主加租問題，她指「畢竟香港是自由社會」，目前希望兩者能相互配合，最終幫助到有需要的公屋輪候人士。為防止濫用津貼，當局會向申請者作出抽查。房署又指，申請表不得轉讓，否則作廢。

公屋聯會指歡迎上述計劃，惟期望計劃能進一步擴展，包括在目前配額及計分制下輪候公屋逾6年或以上的一人申請者，以提高申請者的負擔能力，提供更多租住房屋的選擇。聯會又期望政府能盡快開展劏房租務管制的立法工作，透過雙管齊下的方式，進一步支援及加強基層市民的租住權保障。