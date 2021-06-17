處理證物警員證供有瑕疵　男生涉藏雷射筆脫罪

前年11月11日有市民發起「三罷」行動，當時17歲男學生被指管有雷射筆等物品，被控管有適合作非法用途的工具罪，他否認控罪，並自行以英語抗辯。經審訊後，裁判官香淑嫻今天（17日）在西九龍法院裁定被告罪名不成立。香官裁決時指，案發地點事前發生堵路情況，而在一連串暴力示威後，被告攜帶涉案物品到場，一看見警車便低頭離開，的確可疑，惟辯方挑戰涉案雷射筆的證物連鎖性，而雷射筆被警方多次提取用作調查，多名處理證物的警員證供有瑕疵，故控方未能在毫無疑點下證明涉案雷射筆屬被告管有。

現年18歲的被告彭裕謙，被控於2019年11月11日，在彌敦道687號外管一支雷射筆。控方案情指出，案發時警員在警車看到3男1女在行人路上，一見警車便加快腳步離開。警員落車截停彭，在其背囊檢取涉案雷射筆、面罩及鴨舌帽等東西。

香官今天指，警方在當日行動中檢獲共3支雷射筆，3支雷射筆最終均由同一位證物警員接手，證物警員稱接收證物後，有把證物封存及填寫標籤，惟庭上沒有出現過關於標籤資料的證供。香官又指出，在庭上檢視證物時，僅發現證物袋內有一頁紙，但亦無證據提及該紙張是甚麼。

香官表示，證物在儲存到警署證物房前，多次被提取用作調查及鑑證，曾被多人接觸，證物被送達證物房時已有證物編號，卻沒有證供提及誰人編配證物編號，亦不知編號標籤是何時編配，更不知與案發時檢取的證物有何關係。香官又指，有警員提及的提取證物日期與其他證供有衝突，但警員卻斷言是電腦紀錄錯誤，更拒絕在庭上查看證物，稱自己重看證物亦無助喚醒記憶。