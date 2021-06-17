無業男萬宜水庫涉管有爆炸品　認罪還押7.2候懲

24歲無業男子去年在萬宜水庫，與同伙趁夜深燃點炸藥，期間有人形容「爆得好X勁」。埋伏於附近的警員遂將一行人拘捕，事後起訴該名無業男子一項管有炸藥罪。被告今（17日）於區院承認控罪，謝沈智慧法官把案件押後至7月2日量刑，待索閱被告的背景報告，期間被告須還押候懲。

被告盧國華，屬初犯，承認在2020年6月11日在西貢萬宜水庫東壩，明知而管有爆炸品，即一條金屬管，內含45克爆炸品。案情指當日凌晨2時許，3名警員在萬宜水庫東壩主壩以望遠鏡及夜視鏡觀察400米外的防波堤，看見有4名人士。該處及後傳來爆炸聲及有煙霧，警員於是在附近埋伏。包括被告在內的4名人士朝警員埋伏處走近，其中一人表示「爆得好X勁」，警員其後截停4人。

警員在被告腰包發現一個載有粉末的金屬圓筒，該圓筒長8厘米、直徑2.5厘米，筒蓋有孔，圓筒由兩張膠紙包着，及一支電筒、打火機及黑色手套。炸彈處理主任發現圓筒內粉末用火點燃，便會猛烈爆燃，屬爆燃性爆炸品，一經點燃，其熱力及碎裂效應在一定範圍內可使人受傷及財物受損。而圓筒並沒有點火器故不會爆炸，但涉案爆炸品對火燄敏感，任何經燃點的物料皆可能觸發爆炸。