本港失業率達6%　餐飲零售建造業仍處高位

本港疫情有回穩趨勢，最新失業率稍有回落至6%。政府統計處今日(17日)公布，今年3至5月，經季節性調整的失業率為6%，較2至4月的6.4%下跌0.4個百分點，回落至約1年前水平。就業不足率亦由3.3%下跌至2.8%。而失業人數及就業不足人數亦告下跌，分別減少1.42萬人及1.92萬人，至23.33萬人及10.74萬人。

與2020年2月至4月比較，在今年3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由今年2月至4月的約362萬人，上升至3月至5月的363萬人，增加約8,400人。同期的總勞動人口則由約387萬人下跌至386萬人，減少約5,800人。失業人數（不經季節性調整）由2月至4月的約24.7萬人，下跌至3月至5月的23.3萬人，減少約14,200人。同期的就業不足人數亦由12.7萬人下跌至10.7萬人，減少約19,200人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復甦和本地疫情減退，勞工市場在3月至5月進一步改善。按行業分析，大多數經濟行業的失業率在3至5月較上一個3個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.5個百分點至9.4%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至11.3%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.3%。

羅續指，隨着經濟持續復甦，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。然而，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復甦步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。