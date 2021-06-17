倉務員涉強姦繼女　事主否認與被告有性交易

42歲倉務員被指5次強姦其女友約18歲的女兒之案件，今（17日）於高院續審，該名「繼女」透過視像系統出庭接受辯方盤問。事主承認確很憎恨被告，特別是他經常責打自己，她更稱：「佢唔係我親生老竇，憑咩打我」。不過事主承認被告曾多次提出以金錢與她進行性交易，辯方則指她有同意性交，只是因種種原因最終沒有成事。事主否認有同意進行性交易並指被告約有3至4次強姦她。

代號L.W.H.的被告被控於2018年至2019年4月28日期間5度強姦現年已20歲的繼女X。辯方指過往被告曾多次X提出給她金錢與她性交，當中包括X聲稱的首次強姦事件。辯方指當時被告提出給她100港元與她在外婆家性交，而X亦答允此事，只是當日被告得知X月事來潮沒有成事。X最初承認確有此事，但其後解釋被告曾提出作性交易但她沒有答允，只覺得被告「離譜」。她又指確有一次因她有月事被告沒有與她性交，但該次並非首次被強姦事件。

辯方指有關X所指的最後一次強姦事件，同樣是被告提出以100港元進行性交易，X跟隨被告再到外婆家，但因她要為同行的胞妹換尿片才沒有成事。X當時回答辯方「係」。不過X其後解釋當日確有替胞妹換片，但其後確遭被告強姦。

辯方指被告非X生父，但卻不時責打她且令她與母親關係變差，故X很憎恨被告，X承認確實如此，加上被告又偷影她，X認為被告「賤格」，而被告又提出性交易，故覺得他「仲賤格」。辯方進一步稱，X在性交易告吹後，曾威脅被告要支付她1000港元，否則會控告他強姦，但X否認有此事。辯方又指X於報警後曾於口供紙稱5次遭強姦其實均是X誣衊被告，X則否認此說法。X其後澄清被告約強姦了她3至4次，但她不記得發生的時間，當中更曾在她早前與母親同住的單位發生，只是她沒有把該事件告之警方。案件下周二續審。