港大研究揭伴讀犬融入教學課程　助提升學童認知及同理心

近年愈來愈多健康教育引入動物輔助治療，香港大學社會工作及社會行政學系就動物輔助人道教育，以及伴讀犬在促進小學生的認知及社交情緒能力進行名為《童狗有話兒》的研究，初步研究結果顯示，將伴讀犬融入課程，有助提升學童的認知能力和同理心，並有效改善過度活躍行為。研究亦發現，即使疫情期間，學童與伴讀犬作網上交流亦有效降低他們的焦慮、憤怒等負面情緒。

動物輔助人道教育屬教育嶄新領域，研究團隊採用實施科學（implementation science）的研究框架，了解如何有效地將以動物作為教學媒介的項目變得普及。研究《童狗有話兒》課程分為6節，一般在一個學期內完成，內容涵蓋不同的社交情緒主題，例如了解自己和他人的情緒和想法、朋友相處之道、解決問題的方法、面對離別和失落等。

計劃更會安排受訓的家犬進行「讀書給伴讀犬聽」的環節，並輔以7本以真實犬隻經歷編撰的原創繪本作為教材，提升學童的學習興趣。為應對疫情，《童狗有話兒》亦開發網上版，在學校停課期間取代面授課堂教學，以短片或實時網上課堂上課，並加入伴讀犬元素，陪伴學童在疫情期間學習和閱讀。

研究結果顯示，在個人方面，受訪學童表示伴讀犬令他們更為自律，可以更容易管理自己憤怒的情緒，並加強對生命的關懷。在家庭層面，部份家長覺得無論在親子關係或孩子與兄弟姊妹的相處方面都有改善。受訪家長觀察到孩子變得更為他人著想，更願意照顧弟妹。學校方面，受訪老師認為計劃加強了學童的學習意欲，同學關係有所改善，課堂的學習氣氛亦較好。