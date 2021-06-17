本港蟬聯全球外派員生活費最貴城市　澳洲各城市排名有顯著上升

本港物價高企，有人力資源機構發表最新外派僱員生活費用研究，本港繼續蟬聯全球外派員生活費用最高的城市。機構表示，雖然本港租金下跌，匯率亦趨疲弱，但仍然名列榜首，其次則為日本東京及瑞士日內瓦。此外，廣州亦首次躋身十大生活費最貴城市，排名第10，上海則排名第9。

人力資源顧問機構ECA International今日(17日)發表該份研究調查，研究針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的同類消費品及服務、住房調查等。結果指出，儘管與歐元及人民幣等多個主要貨幣相比，港元在過去12個月的表現相對走弱，但仍在今次排名中奪冠。該機構稱，由於美元有一段時間持續處於低位，令美國城市的排名出現下降，三藩市跌出全球前十名至第15位，紐約亦由第2位跌至第4位。

調查又指出，澳洲各城市在最新排名中均有顯著上升，主要得益於某些州為控制新冠肺炎疫情而作出一系列嚴格的封鎖措施，令澳洲整體能更快地從疫情下復甦，其中悉尼上升了17位至前50名，而珀斯的排名升幅最大，上升了51位至全球第74位。

至於亞洲方面，大部分中國城市的最新排名皆有所上升，廣州更首次與上海一起躋身全球首十名，深圳和北京也位列全球前20位，而新加坡則下跌一位至第13位。該機構亞洲區域總監關禮廉表示，中國經濟在疫情時期迅速反彈，令人民幣在過去一年走強，因此外派僱員在大部分中國城市的生活成本較往年更為昂貴。