前香港義勇軍認無牌管有槍彈及武器　判囚7個月兼罰款

警方於去年1月持法庭手令，到一名七旬退休漢位於佐敦的住所進行搜查，搜出信號槍及彈藥等物品，該名退休漢因而被捕。他早前在區域法院承認無牌管有槍械或彈藥、管有爆炸品及管有違禁武器共3罪，求情時透露他曾是皇家香港軍團（義勇軍）成員。法官林嘉欣接納涉案信號槍彈有別於真槍實彈，潛在風險低，被告將它們閒置在家，並無意圖使用，今日(17日)判他監禁7個月及罰款6000港元。法官表示，雖然不知警方起初為何要搜查被告的住所，但法庭不會對被告作出不利的揣測。

73歲被告陳建達，報稱退休人士，他被控於2020年1月20日，在其位於佐敦可群大廈的住所，管有1支信號槍連2個上彈器（各上了6發信號彈）、1個信號彈發射器、26發信號彈、3枚爆炸彈藥筒（俗稱「底緣擊發爆石炸藥」），及管有違禁武器即1個拳刺。

辯方早前求情指，被告於1970至90年代曾持有「大偈」牌照，具有維修遊艇的資格，他曾於80年代與友人共同擁有一架遊艇，涉案信號槍及彈藥本來是合法存放在遊艇，用作海上求救，爆炸彈藥筒用於「拋槍繩」，即將繩索射向遠方的船隻或人員，而拳刺則是旅遊時購買的紀念品。惟及後他和友人將遊艇放售，他清理遊艇後，便將涉案物品帶回家閒置多年。

法官相信涉案信號槍及彈藥本來確是合法存放在遊艇作其他用途，但涉案的爆炸彈藥筒是否用作「拋槍繩」，法官則有保留，因有專家指出，爆炸彈藥筒其實可用作爆破建築物石屎。但無論如何，法官認為案中物品有別於可致命的真槍實彈，潛在風險低。不過法官亦重申，即使無證據顯示案中物品與非法活動有關，但單是管有已是嚴重罪行，判監無可避免。因此就無牌管有槍彈及管有爆炸品兩罪，以監禁12個月為量刑起點，考慮到被告認罪、他的年齡及他過往對社會的貢獻，遂減刑至監禁7個月。法庭又接納被告只是將拳刺作收藏，無意圖使用，遂就管有違禁武器的控罪判被告罰款6000元。