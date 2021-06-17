失業率回落　梁兆基指通關才可令行業復甦

本港最新失業率下降至6%，香港總商會總裁梁兆基今(17日)指整體失業率雖然有所改善，但需須留意有何行業受疫情較大衝擊，而維持高失業率，強調社會需要通關，才可令本地行業復甦，帶動就業機會。

梁指過去一段時間失業率攀升至較高水平，最近因外貿增長強勁，帶動部分職位回升。惟本地行業就業情況依然低迷，料就業情況分化較大。

對於聯儲局上調通脹預測，梁回應指料有通脹壓力，在多年來量化寬鬆措施下，所累積的流動性龐大，加上疫情期間生產受中斷，故推高物價。他料在未來12個月部分指標的通脹壓力會上升，在目前各經濟體復甦情況下，加息憂慮對經濟影響亦是存在，估計在通脹出現一段時間後，相關機構才會提出加息。

商界（第一）議員林健鋒表示，對於未來一年經濟情況感審慎樂觀。他指香港出口數字上升，去年不少訂單外流，但今年因周邊地方疫情不穩定，大部分外流的工序已回流香港，反映香港多年來累積的實力。但香港同時面對通脹、回流工序遇到燃料價格上升問題，又指香港與大灣區關係密切，如兩地未能通關，對重啟香港經濟有一定影響。

就金管局延長「還息不還本」計劃至今年10月，林表示已多次向金管局反映，香港經濟就業率有改善情況，但10月為工業出口淡季，本地與12月節日有關的活動未開始，難料旅遊及零售業情況有改善，建議視乎情況將計劃延長6個月。