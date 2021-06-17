《港蘋》涉違國安法　《台蘋》執笠爆欠薪風波　葉一堅「壹身蟻」

警方國安處今晨(17日)動員逾500人，於多區採取行動，拘捕5名壹傳媒高層，指他們涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。然而曾任壹傳媒旗下的台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）行政總裁、現任壹傳媒董事會主席葉一堅卻「不見影」，連身處香港或是台灣亦未能肯定。實際上，《台蘋》停刊近日爆欠薪風波，葉一堅亦責無旁貸，可謂「壹身蟻」。

遭警方拘捕的5名壹傳媒高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，卻未見葉一堅露面。

壹傳媒早前宣布《台蘋》上月18日停刊，將解僱333人，引起工會強烈不滿，申請台北市勞動局介入召開勞資協商。窮途末路的壹傳媒早前賣家當不果，無法出售《台蘋》業務，外界質疑壹傳媒陷入財困，甚至傳出欠薪，能否在本月內限期前發放遣散費予台灣員工，否則即屬違法；而《台蘋》營運持續虧損，令到大批員工在疫境下失去飯碗，葉一堅實在責無旁貸，其本人亦「壹身蟻」。

葉一堅不單止需要為台灣員工「找數」，在台灣面對員工群情洶湧，即使回到香港可能會被香港警察「搵上門」。警方於本年3月亦聯絡近40名壹傳媒現任及前任管理層，要求他們到警署錄取口供，其中包括葉一堅，查詢涉及將軍澳壹傳媒大樓的欺詐及懷疑洗黑錢的案件。

葉一堅早有官司前科，早於1999年高等法院審理一宗5歲男童謀殺案期間，控方從未在庭上指控被告有孌童癖或疑有孌童癖，但《蘋果》報道該宗法庭新聞時卻指被告疑有孌童癖，該案辯方大律師即時提出抗議，主審法官認為報道令被告得不到公平審訊，下令解散陪審團。案件翌年重審，被告被判謀殺罪成，依例判終身監禁。律政司其後起訴《蘋果》和其時任總編輯葉一堅藐視法庭，兩被告同年底認罪，《蘋果》被判罰款10萬港元兼要付訟費，雙方亦留有案底。

自壹傳媒黎智英於去年底因涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司公布黎智英已辭任董事會主席兼公司執行董事。葉一堅便自2020年12月29日起已獲委任為董事會主席。