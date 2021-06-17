毒青問題續惹關注　今年首季呈報人數升47%　食K仔飆94%

青少年吸毒及涉毒品罪案的問題令人擔心，根據藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，本港今年首季被呈報的21歲以下吸毒人數上升47%，由150人升至220人，當中學生佔該年齡組別45%；而被呈報吸食「K仔」的青少年人數有31人，較去年同期狂飆94%。此外，涉及毒品罪行而被捕有1,041人，由去年同期的652人上升近60%；而21歲以下青少年的被捕人數，亦由去年同期的97人上升至147人，升幅逾50%。

禁毒常務委員會今日（17日）在季度會議上，檢視了今年首季本港的毒品情況，有關季度數字或繼續受疫情影響。被呈報的整體吸毒人數雖較去年同期下降11%，由1,944人下降至1,729人。然而，被呈報的21歲以下吸毒人數卻上升47%，由去年150人升至220人；當中學生佔該年齡組別45%即95人，而去年僅佔25.5%即37人，人數和比率均較去年同期上升。

大麻繼續成為被呈報21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，吸食人數有106人，較去年同期的67人上升58%。而被呈報整體吸食大麻的人數亦持續上升，由去年同期的169人上升48%至250人。此外，被呈報吸食俗稱「K仔」氯胺酮的人數較去年同期上升24%，由130人上升至161人；當中被呈報吸食「K仔」青少年人數更比去年同期大幅上升94%，由16人上升至31人。

首次被呈報的吸毒人數方面，今年首季有418人，較去年同期348人上升20%，當中21至35歲的年輕成年人佔43%。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）中位數為2.8年，去年為5年。

今年首季被呈報的吸食危害精神毒品人數有1,108人，較去年同期的1,011人上升10%；吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期下降34%，由1,135人下降至750人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數有379人，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的31人。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的單一毒品種類，被呈報的吸食人數有750人，較去年同期下降34%。而最常被吸食的危害精神毒品仍然是「冰」毒，被呈報的吸食人數下降12%至320人。

禁毒專員羅翠薇表示，今年首季涉及毒品罪行的被捕人數上升，令人關注，她特別提醒年輕人，干犯毒品罪行，尤其是販運毒品，後果非常嚴重。早前一名犯案時16歲的青年，因販運逾200克毒品，被判入獄8年7個月，呼籲青少年切勿以身試法，以免後悔一生。