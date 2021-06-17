申請輪候公屋現金津貼計劃限制多　關注組織促放寬門檻

港府今日（17日）公布為輪候公屋逾3年的非綜緩戶推出「現金津貼試行計劃」，惟計劃被指諸多限制，包括申請人需為非公屋、非綜援且2人或以上住戶、或長者一人申請者，使大量基層市民無法受惠。有關注組織及基層市民批評相關門檻將不少需要支援的市民排除在外，呼籲放寬年齡及公屋輪候年期限制，且繼續推行「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（N無津貼），以擴大對基層的保障。

輪候公屋超過3年的陳女士表示，現時於太子租住的劏房租金高昂，不足100呎的單位需4,300港元租金，對以兼職維生的她構成龐大經濟壓力，且過去一年因疫情收入大減，本期望獲得政府資助，但因自己屬57歲單身人士而不合申請資格，令她大感失望。陳表示，對相關年齡限制感到不能理解，又批評政府圖以現金津貼取代「N無津貼」，令更多基層被排除在支援網外，認為政府應放寬是次計劃的申請資格，否則應繼續推行「N無津貼」保障基層市民。

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢表示，現時不少正輪候公屋的單身人士，由於上樓無期且收入不足只能居於劏房，但不少人年齡未夠60歲，相較申請公屋的長者通常要更長時間才會獲派單位，因此其租金壓力往往較年長申請者大。惟是次計劃卻未有把他們包括在內，鍾呼籲港府放寬有關的年齡及輪候年期限制，並以雙軌形式同時推行「現金津貼試行計劃」及「N無津貼」，以擴闊對基層的保障範圍。鍾亦希望港府能就試行計劃設立一年一次的檢討機制，令申請門檻及津貼額更緊貼社會現況。