政府去信立法會委員會　擬開設公務員學院院長職位

政府計劃成立新的公務員學院，以加強公務員隊伍對國家事務和香港特區憲制秩序的認識。公務員事務局今午(17日)去信立法會公務員及資助機構員工事務委員會，計劃開設2個新職位，包括月薪達27.3萬港元的公務員學院院長一職。當局認為有關職位有迫切需要，以便學院盡早落實各項措施和計劃，為學院進一步規劃和發展訂下方向；又指會盡早展開招聘工作，期望明年首季委任合適人選擔任院長。

公務員事務局強調，鑑於學院的工作備受重視，而且涵蓋的範疇廣闊和複雜，院長必需具備專業背景、豐富經驗、遠大視野和工作熱忱，掌握環球發展的最新情況，明白國家事務和國際關係，能辨識公務員面對的挑戰和機遇，同時亦需具備資源和運作管理的經驗及能力。文件又透露，院長一職為首長級薪級第6點的單一職級職系職位，年薪達327.6萬港元，日後會直接向公務員事務局常任秘書長負責。

此外，文件亦提出，當局亦建議開設一個非首長級常額職位的高級私人秘書職位，年薪開支總額為約61.3萬港元。政府表示已預留足夠款項支付相關職位開支，又期望議員支持開設職位的建議，以盡快向人事編制小組委員會提交建議。