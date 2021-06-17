《蘋果日報》涉違國安法　法律界指或被暫停運作　料難撐至下月

警方國安處今(17日)拘捕5名壹傳媒高層，涉嫌違反《港區國安法》。保安局亦已引用國安法，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產。政界早前已流傳政府會於今年7月1日前或10月1日整頓《蘋果日報》，有法律界人士更指，根據國安法第31條，港府有權責令涉違國安法的公司暫停運作或者吊銷其執照或營業許可證。不過，亦有法律界人士估計，以壹傳媒高層被捕及資金被凍結的情況下，《蘋果日報》可能未能支撐營運至下個月，便要「摺埋」。

香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈表示，壹傳媒黎智英在囚，現時高層被捕，又被凍結資金，相信對《蘋果日報》的營運造成極大影響。傅指《蘋果日報》能否支薪給員工成問題，員工亦可能擔心受到牽連而紛紛跳船，更沒有可能在沒有薪金的情況下留在公司做義工。

傅批評《蘋果日報》的報道長期造假，報道手法偏頗，更涉挑戰國安法，絕對需要接受法律制裁，而市民亦會選擇離棄《蘋果日報》。因此，他認為《蘋果日報》可能要面對供應商拒絕發貨，以及各種追債，能否繼續印刷報紙到今個月底亦有保留。

本身是律師的議員周浩鼎則指出，根據國安法第31條，公司、團體等法人或者非法人組織實施國安法規定的罪行，政府將對該組織判處罰金；而若公司、團體等法人或者非法人組織因犯國安法的罪行受到刑事處罰，政府則可責令其暫停運作或者吊銷其執照或者營業許可證。他敦促當局嚴格執法，若有足夠證據證實《蘋果日報》有違國安法，則須停止其運作。他又斥《蘋果日報》的報道反中亂港，可說是惡事做盡，認為仍留在蘋果的員工需要考慮清楚是否應繼續工作。