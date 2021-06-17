法律界指國安法無追溯期　《蘋果》前年發表文章涉有組織及預謀

壹傳媒及《蘋果日報》5名董事及高層被捕，警方指調查後發現該報自2019年起至今，仍發表文章呼籲外國制裁香港或中央，涉違反《港區國安法》。就此有意見質疑國安法設追溯期，追究該報在《港區國安法》在港實施前的行為。有法律界人士反駁說法，指《蘋果日報》在國安法實施後仍未「收手」，持續作相關報道，是有組織及預謀。她又指該報在國安法落實前發表的文章，或成為加重控罪性質的因素。

執業大律師龔靜儀以民主派「35+」初選案為例，指牽頭發起初選的港大法律系前副教授戴耀廷在去年4月已發表「攬炒十步曲」，國安法沒有追溯力，政府未能指有關文章涉違國安法，惟這屬初選案發生的背景，故會成為證據之一提交法庭，令證據更完整及讓法庭明白案件的前因後果。她強調，不會因法例沒有追溯力，而不容法庭了解國安法實施前的情況。

龔指《蘋果日報》過去持續發表多篇文章，要求外國制裁中國及香港，反映案件嚴重性，且已有預謀。對於另有大律師質疑國安法設有追溯期，她指警方仍要收集證據，待律政司研究控罪，現時只是初步調查，又形容現時泛暴派如發動整個陣營向港府施壓，繼續抹黑港府執法部門，有機會煽動市民對中央及港府不滿及仇恨。