港府為支援本地航空業渡難關　暫停批國泰外籍空服員簽證

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今日(17日)發出一份內部通知，指港府只為外籍機師續簽工作簽證，但不會為外籍機艙服務員續簽工作簽證，有關員工或需離職。

據悉，政府以往一般會為航空業外籍從業員續簽12個月工作簽證，但自去年底起，已改為續簽3個月的短期簽證。

運輸及房屋局回覆查詢時表示，為留住航空人才，非本地機師在一般就業政策和輸入內地人才計劃下的延期逗留申請會有特別安排，有關申請將按一般模式（即通常為3年）獲得批准，但駕駛客機的非本地機師獲准延期逗留的年期會較短。

局方表示，特別安排屬臨時性質，以支援本地航空業渡過疫情的難關，及維護香港作為區內領先國際航空樞紐的地位。

國泰回覆時確認，駐港機師的工作簽證延長申請已批，其中波音747機師及培訓機長獲續簽3年、波音777及空中巴士A350機師獲續簽1年，只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。為規劃未來人手，國泰將重啟本港招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民。並會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

至於駐港機艙服務員現時的工作簽證延長申請，國泰亦確認不獲批續簽，即使一直努力不懈提供續簽申請所需要的理據，惜最終事與願違，未來會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援服務，以及提供與自願離職計劃相同的離職方案。