警方國安處執法行動　英國干預台灣又加把口批評

警方國安處今日（17日）以涉違反《港區國安法》中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕5名壹傳媒高層，並搜查壹傳媒大樓。英國外相藍韜文在其社交媒體發文，批評北京利用國安法針對異見聲音；英國工黨多名國會議員亦發聲批評事件。在台灣，執政的民進黨政府官員亦相繼開腔，如外交部長吳釗燮指香港的自由已極度瀕危，台灣陸委會亦指港府藉國安法打壓港人言論自由。

藍韜文在其Twitter上發文提到今搜查壹傳媒大樓及拘捕高層事件，形容是北京正利用國安法針對異見聲音，並非處理公共安全問題，並重申中國在《中英聯合聲明》中曾承諾保護的香港新聞自由權利，並強調新聞自由應得到尊重。英國工黨多名國會議員亦表態，有人質疑警方是否要動用如此多警員。

台灣政圈亦有不少動作，吳釗燮在其Twitter發文，聲稱為事件感到無法言喻的憤怒和哀傷。陸委會隨後亦表示，國安法在港實施以來已拘捕逾百人，備受國際批評，今次再動用該法對付新聞媒體，形容是不斷打壓港人言論、新聞自由及公民權利的惡質行徑，只會使港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更加不堪。