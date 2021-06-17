運輸署驗車大樓電腦屢故障須停用　鄭若驊夫潘樂陶旗下公司承辦

位於青衣西草灣的運輸署車輛檢驗綜合大樓4月起陸續啟用，東網早前獨家踢爆，大樓電腦經常出現故障，致排隊等驗車的車輛經常大排長龍，而該大樓驗車設備及電腦系統的合約，正由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦。運輸署今晚(18日)自爆，大樓電腦系統出現問題，經機電工程署檢查後發現有關系統設定懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已經即時暫停運作。

運輸署指出，已預約的車輛檢驗會維持正常服務。然而，由於電腦系統已經暫停運作，該大樓、土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作。該署發言人稱，高度重視是次事件，並對此為市民帶來不便表示抱歉，署方已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告，亦會全面配合所有調查工作。

該署續稱，正與機電工程署密切跟進上述的維修工作，並會盡早恢復車輛檢驗預約服務，又指由於懷疑被入侵的系統包括未來3至4個星期已預約檢驗的資料，當中包括車牌號碼、車輛底盤號碼及車主名稱，如車主或其代理人有提供其聯絡電話，亦包括在內。該署在此呼籲有關車主或其代理人留意來歷不明的電話。

東網早前報道，該大樓啟用後即被發現問題多多兼行政混亂，包括電腦系統不穩定、驗車槽過闊及地下無指示等多宗罪，導致驗車車輛大排長龍，令苦等數小時的司機民怨沸騰，更有貨車的車輪不慎跌入過闊的驗車槽中，險象環生。其中矛頭直指的驗車設備欠完善、電腦系統頻出問題，由安樂工程承辦，合約涉款2.03億港元。