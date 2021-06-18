內地官媒批《蘋果》披媒體外衣禍國亂港　指搜捕行動令人振奮

警方國安處昨日（17日）再對壹傳媒展開大規模搜捕行動，全日動員超過500人，拘捕5名壹傳媒及《蘋果日報》的董事和高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，並到壹傳媒大樓搜證。保安局亦引用國安法，凍結《蘋果日報》三間公司合共1,800萬元資產。內地官媒在昨晚發表評論文章，稱此事對於飽受毒害的香港社會來說，這是非常振奮的好消息。

文章稱，香港人民對「毒蘋果」早已痛恨至極，特別是「修例風波」期間，從惡意造謠的「太子站打死人」事件，到無中生有的「新屋嶺性侵」風波，《蘋果日報》和其體系內的吹鼓手炮製大量假新聞抹黑特區政府以及警隊，肆意煽暴，妄圖搞亂香港；可以說，哪裏有虛假新聞散播仇恨，哪裏有扭曲事實撕裂社會，哪裏就有《蘋果日報》的鬼影。對於《蘋果日報》長年累月的「播毒」行為，絕大多數香港市民已忍無可忍。

文章續指，「毒蘋果之「毒」」還在於其一言一行，深深刻上反中亂港、賣港求榮的印記。長期與境外反華勢力深度勾結，鼓吹「違法達義」歪理，為反中亂港團體充當「保護傘」和「中轉站」等等行為，在任何主權國家都是公然觸碰法律紅線之舉。

文章又指摘《蘋果日報》明目張膽呼籲外國制裁中國和香港，為一些國家或境外機構損害香港權益提供「彈藥」。即便在香港國安法實施後，《蘋果日報》仍肆無忌憚挑戰國家安全、破壞香港整體利益」。

文章續稱，國安法權威不容挑戰，任何人都不能凌駕法治。基本法保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，但新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」。更何況，黎智英等人和「毒蘋果」勾結外國勢力，呼籲外國及其他組織制裁中國及香港特區政府等行徑，根本與一般新聞工作無關，是徹徹底底的危害國家安全行為。警方行動於法有據、有法可依，贏得香港各界和廣大市民的支持與好評。

文章續稱還說，「毒蘋果」最毒的地方，莫過於打著「新聞自由」的旗號，披着媒體外衣行禍國亂港之事；除了充當反中亂港勢力的「文宣機器」，還儼然是一個具有相當危險性的「政治組織」，不僅破壞國家安全、損害香港利益，也敗壞了香港媒體生態。應把修例風波期間，毒蘋果天天掛在嘴邊的「追蹤真相，守護公義」的口號改成「追踪歪理，守護私利」更為適合。

另一官媒評則指，香港傳媒機構的自由度甚至比美國、英國等國的還要高，但也因此帶來監管上的困難；而隨着有關部門對於今次案件的調查逐步深入，以及案件事實披露，將有助於香港傳媒界增進對新聞自由邊界的認識。