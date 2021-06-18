調查指75%港男性別意識形態仍趨保守　「家長式」男性佔最多

性別平等話題近年備受關注，有機構就本港男士的性別觀進行問卷調查，發現逾75%受訪男士對性別角色的看法態度保守，被界定為家長式男性角色的受訪男性多達49%。機構指，在新一代港男中，保守性別意識形態仍然盛行，組織會將研究發送給相關政府部門、教育和社會服務組織，望可為男生設計性別教育計劃，以有效培養他們長遠的性別平等價值觀及行為。

婦女基金會委託香港教育大學及香港浸會大學進行調查，研究收集逾1,700名及48名來自11間大學的男生，透過自填問卷及焦點小組面談提供意見。分析結果後，研究員將受訪的男性歸納出4種不同類型：大男人主義、抑壓式、家長式和開明派，依次為最保守到最不保守排名，其中家長式的男性佔最多，達49%。

據機構分析，上述受訪男士有強烈意欲去保護他人，並且偏向以符合傳統角色的女性為理想伴侶，例如將母親的角色置於事業之上。他們普遍對女性主義、反性侵MeToo運動婦女運動持正面態度。其次為開明派、大男人主義及抑壓式男士。

機構指，是次結果反映有超過75%的受訪男性對性別角色保守，雖然他們大多支持性別平等的概念，但對女性在家庭、外表、性自主權及事業發展方面持雙重標準。研究將發送到政府相關部門、教育和社會服務組織。