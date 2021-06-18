臨時醫院服役近4個月　收治650名輕症新冠患者

前稱為「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心，專門接收輕症新冠患者。該中心運作近4個月，截至上月已治療650名病人，其中4%、約30人需轉送往其他急症醫院。中心醫生指，第4波疫情爆發時曾單日有138人同時留院，目前疫情緩和，僅剩23人留院。第5波疫情隨時掩至，中心本月將接收病人年齡上限由65歲擴至80歲，下限維持16歲。

在中心工作的瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊表示，中心有6座病房大樓，816張隔離病床，第4波疫情期間先後啟用5座大樓，今年3月初健身群組及K11 Musea群組同期爆發，最高峰曾有138人同時留院，共使用7個病房。他稱一般病人14日內已可出院，最長4星期內亦可出院，而過去轉往急症醫院的4%病人中，僅2%屬病情加劇。

陳稱，目前中心接收輸入個案為主，只開放2座病房大樓，但中心需為第5波疫情做好準備，本月已擴大接收病人年齡，亦有已受訓的醫護人員可隨時調往中心工作。中心現時會單獨隔離輸入個案，待查明與變種病毒無關才按一般個案處理，萬一確診屬變種病毒，則安排患者單獨隔離至出院。