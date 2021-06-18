Dr.東：少年排公院精神科等逾4年　團體贈藥助及早治療

香港公營醫療資源有限，兒童及青少年輪候精神專科的時間極長，有人等了4.1年才成功見到醫管局精神科醫生，大好青春卻飽受精神問題困擾。有慈善團體推出計劃為有精神問題困擾，卻無力承擔昂貴私營醫療服務的基層青少年提供免費治療，計劃自2016年推出以來已幫助逾1,500名患者，當中包括提供免費的藥物治療及診斷，直至患者銜接至醫管局服務。有患者表示，該計劃讓其接受免費的藥物治療，成績更因此而上升了約4分之1，成功減輕精神問題。

維樂天(香港)蝴蝶計劃大使阿權現年20歲，他自幼飽受專注力不足、讀寫障礙及焦慮症所困擾，他升中六和為準備應考香港中學文憑試時，其父親病重而需留醫深切治療部，他又要照顧患精神病的母親，感到壓力非常沉重。

學校社工主動接觸阿權，並轉介他加入此計劃，讓他獲得了免費的藥物治療，提升其上課時的專注力和記憶力，後來他面對父親離世要辦喪事，以及照顧母親也沒有感到太過吃力。他指，吃藥後學業有所進步，成績上升了約4分之1，現在順利升讀大專院校。

維樂天(香港)蝴蝶計劃聯席主席、精神科專科醫生林美玲表示，該計劃的其中1,200宗個案，最多病人輪候醫管局服務的年期為1.8年，反映許多青少年錯失治療的黃金機會，照顧者的壓力亦隨之大增。該計劃專為受情緒問題困擾的21歲或以下基層青少年而設，合資格的兒童及青少年經獨立社工做資產審查後可轉介加入，或經非牟利組織、致電熱線電話等尋求協助。

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