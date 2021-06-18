你要知：捱夜睇波冇精神　中醫師教醒腦開竅法

歐國盃開鑼，不少球迷都會捱更抵夜睇波，但長期捱夜固然傷身又傷神。有甚麼人不宜捱夜，翌日又有何方法可以快速醒腦提神？等註冊中醫師楊明霞為大家講解。

「每個人都有生理時鐘，晚上11點至1點是膽經運行的時候，同時為最佳的熟睡時間。」楊指捱夜會容易上肝膽火，會令人容易忟憎、脾氣暴躁，甚至會生暗瘡、痱滋及唇瘡等。「晚上11點至1點是陰陽氣血交匯的時候，如沒好好休息會容易上火，熱底人士不論虛火或實火都會火上加油。至於寒底人士，如本身氣血已經差，再加上休息不足及代謝不佳，都會令體質更弱。」

楊建議球迷睇波前最好先小睡片刻，可減低對身體的傷害，另外休息都有「黃金時間」，楊推薦大家「子午睡」，「早上11點至1點是午時，晚上的11點至1點為子時，若兩段時間皆能睡2小時為最理想，但如果時間重疊，可以的話瞓至少15至30分鐘，甚至閉目養神5分鐘，都可以幫助明目。」

不少人睇波時喜歡飲啤酒汽水及食零食，不過楊提醒這些飲品會令濕氣加重，朝早起身時會感到更累，而吃熱氣零食則會令虛火上炎，而虛火會令人上火。楊建議可用梨乾、玉竹及百合泡水飲，「梨乾本身能滋陰潤燥，玉竹去加強清虛火作用，而百合可安神，加強睡眠質素。」至於實火人士，如睇波睇到「金睛火眼」眼紅兼暴躁，楊建議可用到密蒙花、胎菊，和金銀花泡水，「金銀花清熱解毒，胎菊本身可以清肝明目，密蒙花係加強明目作用。」

捱夜翌日要返工返學，很多人會利用咖啡因飲品作提神，楊直言雖然有明顯效果，但會擾亂到生理時鐘，「個人攰係正常自然嘅事，夾硬飲刺激性飲料，有時會令到睡眠功能障礙，到真係要瞓時瞓唔着，人嘅體質就更弱。」楊又建議敲打位於頭頂的「百會穴」，有助醒腦開竅。亦可在疲倦時「搣」耳珠位置，有令人精神和有明目作用。