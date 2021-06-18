華大基因頻出錯　檢測中心削至僅2間　政府另增3承辦商接手

食物及衞生局早於上周五(11日)預告，將延長18間社區檢測中心的運作，當中有12間社區檢測中心會更換服務承辦商。局方昨日(17日)深夜公布檢測中心承辦商名單，顯示承辦商確實「大洗牌」，當中華大基因由原本營運7間檢測中心，大減至2間，未知是否與華大基因屢次出錯有關。

現時18間檢測中心會由9間承辦商負責經營，而每間承辦商會負責同區的2間中心，分配非常平均。新安排下，再多3間承辦商是首次加入營運檢測中心，包括「香港體檢及醫學診斷中心有限公司」、「中檢醫學檢驗有限公司」及「駿嶺生物科技有限公司」。

至於曾涉及多次檢測「甩轆」事件的承辦商華大基因，則由原本的7間，減為營運2間，但成功取得本來由金域檢驗營運、以往人流較多的油麻地梁顯利社區中心的檢測中心。東網正向食物及衞生局查詢華大基因營運的檢測中心數目大減，是否與其早前錯誤頻生有關，暫未獲回覆。

局方另指，政府在進行具競爭性的採購程序時，已充分考慮有關機構的檢測能力、過往經驗及表現等各項因素。