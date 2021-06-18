港島及沙田展開交通日　共發逾6千張告票拖走12車

港島總區交通部聯同港島各警區人員及交通督導員昨日（17日）進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，警方共拖走9輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及1輛涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》的車輛。警方合共發出3382張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車。警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有43輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。另外，警方偵測到119宗車輛超速及發出61張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路。

另外，沙田警區及新界南總區人員，包括軍裝巡邏小隊、警區交通管制隊、警區交通隊與交通督導員，由本周二(15日)起一連三日進行「沙田警區交通行動日」，於沙田正街、大圍市中心及烏溪沙公共巴士站一帶進行交通執法。是次行動主要針對在公共車輛車站及其他停車處的違例泊車、雙行泊車等違法行為。人員亦積極打擊行人不遵照交通燈號及騎單車違例事項。

行動中，警方共發出3,019張定額罰款通知書，拖走1輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛及拖走1輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，警方亦發出32張檢控傳票，包括15張行人不遵照交通燈號及17張有關單車違例事項。