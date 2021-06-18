現金津貼計劃背棄中年單身戶惹議　公屋聯會促修正兼提高金額

港府推行為期3年的「現金津貼試行計劃」，向輪候公屋逾3年及未被首次編配公屋的非公屋、非綜援住戶提供現金津貼，但計劃被批評諸多限制，包括申請人需為2人或以上住戶、或年滿60歲的高齡單身人士，使大量基層無法受惠。公屋聯會總幹事招國偉今早(18日)在電台節目表示，相關津貼集中在長者及家庭，但輪候公屋時間長的單身中年人士住戶數目亦不少，認為政府不應該忽視，促擴大津貼涵蓋範圍。

計劃下單身人士每月可獲1,300港元律貼，6人或以上家庭最高可領3,900港元。招表示，1人津貼額是劏房租金中位數的約三分一，雖然不是全無幫助，但認為金額可以再提高，並配合劏房租金管制雙管齊下，令住劏房的基層暫時鬆一口氣。招強調，加強公屋供應才能解決基層住屋問題，批評未來5年公屋供應量未有很大增長，希望政府會有更多覓地方案。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山則表示，樂見政府推出津貼保助，希望當局放寬需要輪候公屋3年或以上的門檻，又指計劃未有涵蓋約11萬名非長者單身人士，形容是「嚴重不足」。他建議政府應每年檢討計劃成效，而津貼金額對基層是「有好過無」，但相信對他們的幫助不大，亦不應在輪候人士首次獲配公屋後就停止發放津貼。

由於租戶面對租金壓力，日後亦未必能取得「N無津貼」，反而會令他們的生活百上加斤。 他亦擔心計劃推出後，部分業主會乘機加租，令津貼最終落入業主手中。由於業主及租客的議價能力不對等，租客或隨時被趕走，期望盡快落實租金管制。