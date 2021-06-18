嬰兒遭黑心保母「撻生魚」　網民鬧爆謀殺　醫生：可致腦出血

港人工作繁忙，不少家庭會聘請保母照顧小朋友；今早(18日)在社交平台及媽媽群組瘋傳一條上門託管保母虐兒的片段，畫面中顯示，懷疑嬰兒不願飲奶，保母及後大力將其撻落地墊，嬰兒大聲嘶喊，期間保母視線一度望向鏡頭，疑不知道有鏡頭正在攝錄。有網民鬧爆，「擺明想謀殺，一定要報警」，東網正向警方查詢。

網上流傳該片段長約1分35秒，拍攝日期顯示為今日早上7時許，片段開首保母正將嬰兒抱在懷中餵奶，不時大力搖晃嬰兒及奶樽迫其飲奶，懷疑嬰兒沒有飲下，保母隨即大力將嬰兒撻落地墊發出巨響。

其後，保母一度望向鏡頭後，大力拭擦嬰兒的臉，再將其轉向後方；之後保母背對鏡頭，企圖用自己身體遮擋嬰兒，片段只聽到嬰兒大聲哭叫，保母逐訓斥：「你嗌吖、你嗌吖，做乜嘢事」。保母再嘗試餵奶不果，索性將嬰兒放在地墊，自己拿着奶樽離開，期間再次走近鏡頭。

該片段在媽媽群組瘋傳後引起熱議，直斥：「擺明想謀殺」、「黐線㗎，咁樣對個B」，「一定要報警」。

其中一名媽媽劉小姐向東網指，曾聘請該保母，又指聘用時其態度良好，自稱「Audrey」並非網民所講的「Haily」。她指自己在家亦有安裝鏡頭監視，當時沒有察覺她有虐待女兒的情況，但直言該保母處理不到女兒大哭的情況，其後雙方意見不合，保母就借故請病假，最後稱腳傷離職。

片段流出後亦有網民提供懷疑涉事上門託管保母「Haily Chung」的電話，顯示她平日報價每小時100港元薪酬，最少聘用3小時。東網多次致電她不果。

兒科專科醫生陳栢康指，保母處理的手法粗魯，直言不理想，按正常照顧嬰兒的流程，如嬰兒不願飲奶，正在大哭大鬧，照顧者需先平服嬰兒，再嘗試餵奶，他估計涉事保母大力將嬰兒撻落地墊是想發洩。陳指，如保母在高處將嬰兒拋下，最嚴重可能會導致腦出血。為穩陣出見，他建議父母需帶涉事嬰兒看醫生，再視乎情況進行腦部掃描。