議員葛珮帆將加入科技園董事局　4現有成員延任2年

港府今日(18日)公布，財政司司長陳茂波已委任議員葛珮帆為香港科技園公司董事局成員，任期2年，由今年7月1日起生效。另外，4名董事局現有成員，包括鍾郝儀、何正德、麥建華及伍燕儀亦獲港府再度委任，任期亦為2年，由7月1日起生效。

創新及科技局局長薛永恒表示，科技園公司作為管理香港科技基建旗艦的機構，深信憑着董事局成員的熱誠、豐富經驗和專業知識，將可繼續帶領科技園公司有效地履行公共使命，鞏固香港作為區內創新及科技樞紐的地位。

科技園公司主席查毅超亦表示，過去數年，科技園透過董事會和管理團隊的努力取得豐碩成果。對董事會新成員的任命以及現有成員的重新委任，感到十分振奮，相信他們的領導能力和專業知識，將在現有的基礎上進一步邁向另一里程。科技園公司將繼續致力實踐支援初創和科技企業的承諾，同時培育更多本地及海外創科人才，推動未來的數碼經濟發展。

科技園公司於2001年開始運作，管理香港科學園、3個工業邨及創新中心，提供一系列服務，照顧業界在不同階段的需要，包括通過培育計劃培育初創企業、為應用研發活動提供設施和支援，以及為工業提供土地和相關的設施。