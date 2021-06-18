與多間巴士公司商討新專營權　政府料明年中完成商討

立法會交通事務委員會會議今日(18日)召開會議，討論多間巴士公司新專營權事宜。提供機場專營巴士服務的龍運及城巴(專營權二)，以及主要服務港島區的新巴，其專營權將於明年屆滿。上述3間巴士公司均表明有意申請為期10年的新專營權，運輸署署長羅淑佩表示，希望明年中與上述巴士公司完成商討。談到社會有意見合併新巴與城巴(專營權一)兩個專營權，她指當局聽到有關建議，但目前討論就言之尚早。

多名議員普遍支持上述3間巴士公司續領新專營權，惟亦關注當中新巴由17/18年度起連續3年錄得虧蝕，3年度共蝕1.26億港元，認為政府應加以介入。議員陳恒鑌憂心當巴士公司蝕錢就會考慮加價，加價後令乘客減少，欠缺乘客後又要削班，令乘客或選擇改乘其他公交通工具，令乘客更少，形成惡性循環。議員陸頌雄認為巴士公司若出現經營困難，大多選擇加價或縮減員工福利，形容情況不如理想，建議當局考慮將個別巴士路線以補貼形式委託巴士公司提供服務。另一議員潘兆平則質疑一旦新專營權商討失敗，政府有何應變措施如引入新經營者等，維持公共服務。

運輸署署長羅淑佩回應指，當局每次就巴士公司申請加價都會小心審批，認為過往巴士公司加價「不算太多」，但亦明白「加價唔係解決辦法」。她指出，既然開源有限制，自然會考慮節流，當局會特別正視巴士路線重疊及重整的問題。至於討論新專營權方面，羅指目前市場並無新經營者表示想營運巴士路線，而現行法例賦予政府若面對商討失敗時，有若干的應變措施，最極端就可以接收相關資產，不過相信發生的機會不大。