濾水廠保安誤殺同事囚10年　死者女兒不滿判得輕

沙田濾水廠一名保安員於3年前，用菜刀斬死剛上班僅5天的新同事。該保安員於高院原訟庭經審訊後，被裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。法官杜麗冰在提取了被告的相關報告後，今（18日）判處被告監禁10年。杜官坦言本案為令人傷感的悲劇，死者在無甚原因且無做錯事下喪命，令其家人失去死者。杜官又引述報告指被告重犯機會相當高，需接受心理及精神治療，否則對公眾有明確危險。法官在考慮到被告早已提出承認誤殺但不獲控方接納等因素下，決定判處被告監禁10年。

法官於判刑後表示希望被告可遵守對專家的承諾，在獄中接受心理及精神治療；在審訊期間一直有到庭的死者女兒於庭外坦言，「覺得判刑好差，無想過判10年咁少」反指應判處終身監禁，又稱即使誤殺亦應判監20至25年，對於「一個殺人犯可以放番出來，我真係無言。」她認為被告並無悔意，更指「如果係咁我都想做佢呀，（判）10年之嘛，捅返佢幾刀。」

杜麗冰法官判刑時引述被告的心理專家報告，指被告非典型罪犯，無反社會情緒，且有正常社交生活，但留意到被告在毫無先兆下使用暴力，認為被告有高風險重犯暴力事件。心理專家指，被告在焦慮及盛怒時會對認識的朋友造成嚴重傷害，並建議他應遠離利器及接受治療，以管理自己的憤怒及情緒，而慶幸的是被告亦主動表示想處理自己的問題；精神科醫生的報告則指被告不太願意談及對死者使用暴力一事，顯示他能控制自己，並認為被告對死者欠缺同理心，且不能單以冷漠來解釋其行為。報告認為被告有很高的重犯風險，建議他在懲教署職員看管下接受治療，否則會對公眾構成危險。

法官坦言對判刑感到困難，因為需反映罪責，並兼顧被告的特殊背景及要保護社會大眾。由於被告有很高風險再干犯暴力事件，需要遠離利器，惟被告早表明承認誤殺罪，且在襲擊死者後自行打電話求助並留在現場與警方合作。最終法官以監禁15年作量刑起點，因被告認罪故給予扣減至監禁10年。