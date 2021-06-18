建築物條例增11類小型適意設施檢核　9月1日實施

屋宇署現時就符合訂明描述及規定的小型適意設施，設有檢核計劃。署方擬於下周三(23日)向立法會提交《建築物條例》下附屬法例的修訂，加入11類新增的小型適意設施，包括實心圍牆、簷篷、金屬閘等，修訂將採用先訂立後審議程序，期望9月1日實施。

現時樓宇如果設有小型適意設施，相關設施經訂明建築專業人士或訂明註冊承建商進行安全檢查、所需加固工程和核證後，可以繼續被使用。立法會已於上月13日通過修訂《建築物條例》附表8的決議，加入11類適意設施，經批准後可免遭拆卸，相關設施包括用於支承屋宇裝備裝置的構築物，或該等裝置的金屬箱；用於支承無線電通訊站的構築物；用於支承空調機或照明裝置的支架；實心圍牆；網欄或金屬欄杆；支柱；金屬閘；簷篷；可收合遮篷；花棚；及金屬通風管道或相關的承托支架。

當《修訂規例》以及有關《建築物條例》附表8的修訂於9月1日生效後，該11類小型適意設施，如果符合訂明描述及規定並於去年9月1日前豎設，一經檢核，雖然設施法律上仍屬違例，但屋宇署不會單單因其未有事先獲得批准，而向有關業主發出法定命令或通知而需被拆卸或改動。