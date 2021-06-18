政府今刊憲收緊公司查冊　分3階段落實　下周三提交立會

政府今日(18日)刊憲修訂公司查冊安排，只涵蓋7類「指明人士」日後可繼續查閱公司董事的住址及完整身份證號碼，當中不包括傳媒。新查冊安排會分3階段落實，首階段會在8月23日實施，上述附屬法例將於下周三(23日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

在新查冊安排下，以往供所有查冊人士查閱的公司董事通常住址及完整身份證號碼，將會被列為「受保護資料」，只供7類「指明人士」申請閱覽，即包括資料當事人及其授權人、公職人員或公共機構、因執行法定職能而須使用受保護資料的人士或機構、律師、會計師、金融機構及指定非金融業人士。

新的查冊做法將分3階段執行，首階段先在8月23日起，讓公司在登記冊上以董事的通訊地址代替通常地址，及董事和公司秘書的部分身份識別號碼代替完整號碼予公眾查閱。

第2階段則於明年10月24日實施，公司登記冊董事索引所載的受保護資料，須以通訊地址及部分身份識別號碼代替讓公眾查閱，「受保護資料」將不再提供予公眾查閱，而「指明人士」須向公司註冊處另行提出取覽董事等人的受保護資料。

至於第3階段將於2023年12月27日開始，資料當事人可向公司註冊處申請，不提供在第2階段開始前已向公司註冊處登記的文件所載的受保護資料，並以其通訊地址及部分身份識別號碼代替讓公眾查閱，「指明人士」仍可向公司註冊處提出取覽董事等人的受保護資料。