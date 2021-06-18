尾隨少女偷拍並上樓非禮　送貨員判囚33個月

有風化案前科的26歲送貨員，去年尾隨14歲女童進入大廈升降機，站在女童身後，伸手入自己的褲內自瀆，後來他又尾隨女童離開升降機，訛稱自己是新住客，要求女童帶他到後樓梯查看垃圾房位置，乘機向女童大肆非禮，包括強吻及摸胸摸臀。剛巧鄰居聽到呼救聲，女童才得以脫險。涉事送貨員早前在區域法院承認非禮及意圖犯可逮捕罪行而遊蕩共兩罪，今日(18日)被判監禁共33個月。

法庭早前為26歲被告謝俊昇索取背景、精神及心理專家報告，辯方今日進一步求情，並援引報告內容指，被告沒有孌童癖，重犯機會低；被告也沒有任何精神病，犯案只因與其未婚妻的壓力有關；感化主任亦認同被告有悔意。

案情指，去年3月27日傍晚，事主X返回平田邨的住所大廈，被告尾隨X入升降機。X到達住所樓層時，被告問X垃圾房的位置，X以為被告是新住客，便帶他往後樓梯垃圾房。被告乘機抓緊X肩膊，又捂著她的口，恐嚇她若不就範就以刀𠝹花她的臉。其後被告拉低X的口罩，強吻她之餘，又隔衣摸她的臀及胸部。後來鄰居聞聲趕至，被告落荒逃去。警方翻看閉路電視片段，發現被告在稍早時間已在升降機內，站在X及另一女子後面，伸手入褲自摸下體，他又疑似用手機拍攝X的雙腿，惟X及另一女子未有察覺被告的行為。

法官練錦鴻判刑時表示，本案嚴重之處在於事主年輕，被告佯裝新住客，令事主不虞有詐帶他到人流稀少的後樓梯，除了對事主使用武力及上下其手非禮外，亦有口頭威嚇事主，若非鄰居及時聽到呼救聲，被告更可能做出不堪想像的惡行。案發後事主家人為免事主重溫不快記憶，拒絕專家替事主進行創傷評估；事件令事主留下不可磨滅的陰影，對陌生人有戒心，法庭必須判監以懲，以保障未成年人士免受「性獵食者」的凌辱。法官指出，被告並非初犯者，他過往已曾誘騙一名13歲女童回家，向對方摸胸摸私處，並拍下對方裸照，他於2013年被裁定非禮及製作兒童色情物品罪成，當時被判入勞教中心。法庭聽畢辯方求情後，看不到有理由從寬發落，最終判被告監禁共33個月。