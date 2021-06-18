經理罵警5分鐘被控喧嘩　官指有領頭角色判囚6個月

一名資訊科技經理被指在前年11月11日「三罷」當日，辱罵正在清除路障的防暴警員「死黑警、成世執垃圾」，並煽動途人包圍警員。他被控告在公眾地方作出喧嘩行為罪，早前在東區裁判法院受審並被裁定罪成，今天（18日）獲判即時監禁6個月。裁判官鄭紀航斥責辯方律師無一個求情因素是合理的，並駁回辯方的保釋等候上訴申請，指「排期（時間長短）在於律師團隊需時準備上訴理由、拎謄本，拖磨左好耐都唔去排期⋯⋯如果你快，法庭絕對將就得到⋯⋯判決理由書，我已經ready、寫好左」。

35歲被告陳浩倫，被控於2019年11月11日，在柴灣道341至343號滙豐銀行外的公眾地方，不斷重複及持續地指罵警員，以及煽動人群阻礙警員，歷時約5分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

辯方求情指，被告父親患有柏金遜症約10年，平時有陪父親覆診、進行物理治療，是一名顧家孝順的好兒子。被告父親在短期內會排期進行腦部手術，冀裁判官考慮被告的家庭背景判處緩刑。惟裁判官逐一反駁辯方的求情理由，他認為被告父親患病多年，被告理應加陪守法，避免因入獄而不可以留在父親身邊，而且被告的姊弟也可以代為照顧其父。加上被告父親今年已經63歲，根據醫生建議，腦部手術需要在65歲之前進行，但現在仍未見其父排期，可見被告並無急切需要照顧父親。裁判官又指被告30多年來奉公守法是理所當然，無犯罪記錄並不構成求情理由，故判處6個月即時監禁。

裁判官又指，在被告叫囂之前，街道上已放滿木條、竹枝、垃圾桶等雜物堵路，秩序已被擾亂，被告仍然火上加油，挑起事端，令示威行動死灰復燃。被告鼓吹群眾包圍警察及走出馬路，引起大量市民圍觀，警方向他發出警告，他卻回應「開槍啦開槍啦」，可見他突出的領頭角色，有囂張氣焰。現場的群眾本身已比警察多，在被告叫囂後，引起更多人圍觀，當時甚至有人用雷射筆照向警員面部，可見示威者造成的威脅嚴重。法庭須判監禁式刑罰以收阻嚇。