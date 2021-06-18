禁聚令仍維持4人一枱　酒樓父親節生意僅及去年6成

父親節將至，本港新冠肺炎疫情雖有所緩和，但政府仍維持4人禁聚令，不少食肆仍以B類模式營運，即最多4人一枱。有餐飲業界表示，今年父親節訂枱情況慘淡，訂座率只有2至3成，加上去年同期適逢禁聚令措施放寬，預料今年父親節食肆生意，尤其是中式酒樓生意，只及去年的6成。

周日(20日)便是父親節，以往食肆訂座率均會十分可觀。不過，香港餐務管理協會主席梁振華卻表示，業界今年父親節生意大不如前，因去年本港疫情平穩，政府放寬禁聚令至每枱12人，故多人選擇「報復式消費」外出慶祝父親節，從而帶旺市道。

反觀今年，即使疫情同樣有所緩和，但仍維持4人禁聚，一般父親節食飯會訂12人大枱，但目前只能夠訂細枱、以及分枱坐，故市民節日訂座意欲銳減。以他經營的酒家為例，以往父親節起碼有50至60張12人大枱訂單，但目前細枱的訂單只有十多張，預訂率僅約2至3成，預料整體生意只及去年的6成。

對於政府推出「疫苗氣泡」按分級放寬餐飲處所的營運限制，梁振華指，目前約600間中式酒樓以C類模式營運，他所經營的酒樓也屬於C類，即員工已打一針疫苗，顧客使用安心出行，每枱可坐6人及營業至凌晨12時，宴會上限20人。但梁坦言難再升級至以D類模式營運，即最多8人一枱，因難以規定顧客也接種疫苗。相反自助餐或放題等餐廳，即使4人一枱，但可以隔板分隔，從而連成多人拼桌，相信會較為受歡迎。