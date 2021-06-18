壹傳媒5高層涉違國安法被捕　張劍虹羅偉光今遭起訴　明日提堂

警方國安處昨晨(17日)動員逾500人，於多區採取行動，拘捕5名壹傳媒高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁周達權(前財務總裁)、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，指他們涉嫌違反《港區國安法》串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。據了解，警方國安處今午(18日)會正式控告張劍虹與羅偉光上述罪行，案件最快明日(19日)提堂。此外，警方亦會到蘋果日報大樓派信，控以《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、及AD Internet Limited(蘋果互聯網有限公司)3間公司的資產勾結外國勢力。

有警員於下午約2時半抵達蘋果日報大樓，其中4人進入大樓內，1人拿着一份文件，4人約下午2時41分離開。

據了解，昨日被補的5人涉嫌違反國安法第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警方亦曾經到被捕人士的住所，包括荔枝角美孚新邨、鰂魚涌康怡花園、將軍澳維景灣畔、西貢御庭園等地點進行搜查。

保安局昨引用國安法實施凍結令，涉及《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、AD Internet Limited(蘋果互聯網有限公司)3間公司的資產，合共1,800萬港元。有消息指，警方亦會引用凍結令，禁止有關銀行處理上述3間公司的銀行帳戶內財產。警方已向法庭申請手令搜查，範圍包括《蘋果日報》大樓，容許警方處理新聞材料、資料。