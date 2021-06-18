壹傳媒報道涉違國安法　謝偉俊：可用常理分辨新聞或教唆行為

警方國安處昨晨(17日)於多區採取行動，拘捕5名壹傳媒高層。本身是執業律師的議員謝偉俊認為，國安法仍然屬於新法例，法庭亦未有關於傳媒的案例，但純粹從新聞報道，以至於主觀積極地推動或教唆他人作出某類行為，用普通常理亦可分辨，相信只要並非真正想違反國安法、令香港或國家遭制裁或圍攻，不會觸碰到底線。

《蘋果日報》被指涉嫌違反國安法的是數十篇由2019年起至今的文章，謝偉俊今早(18日)出席電台節目時回應指，是否觸犯法例需要視乎意圖、環境證供、有無連續性，會否在國安法立法前已存在，抑或是屬一次半次的做法等，警方需要調查以作為佐證，又認為警方應考慮，在不阻礙調查的前提下，讓大眾知道涉案的是哪些文章。

至於被問到市民轉載文章會否違法，謝稱希望當局適當時候增加透明度，不致令市民在不知不覺間誤墮法網。另外，謝亦提到，過去個別傳媒在政治或侵犯私隱方面，有不負責任情況，令社會結下很多私怨，但現階段不宜太早判斷誰對誰錯，強調相信市民不是完全無認知，只要傳媒堅守傳媒應有的標準及責任，便不會有問題，