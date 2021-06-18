相思灣村村霸水上活動店違規照經營　議員轟政府「日日放生」

西貢相思灣村村霸一再目無法紀。東方報業集團（下稱「東方」）早前獨家踢爆相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，但相關違法行為至今依然持續，違規經營水上活動店的村霸近日再被踢爆涉嫌開闢官地成停車場，方便前往該店的顧客泊車。違法情況無日無之，議員炮轟情況儼如「日日犯法，日日放生」，促盡快將違規者繩之於法。

相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件中，涉案的丁屋業主黃子洋於村內利用「鄉村式發展」地帶違例經營水上活動店，規劃署早前發出強制執行通知書要求中止發展，但該店至今繼續經營。本周三(16日)早上有10多名顧客到場租用獨木舟出海遊玩，而於違建道路旁的空地更被擴闊，開闢成停車場供顧客停泊，該停車場位於違建道路入口處，東網記者直擊相關車輛均被一輛由水上活動店職員駕駛的紅色私家車引領至空地停泊，然後顧客會乘坐該車返回水上活動店，高峰時現場共泊有10輛私家車及2輛電單車。

據知該停車場經東網踢爆後，已被當局拉起封條圍封。至昨日(17日)中午，則有三男一女政府人員到違建道路一帶視察，他們分批行上違建道路，有男子手持測量工具及印有圖片的紙張，亦有人在違建道路上蹲下來，在地上貼上紅色標記。據知當中更有村代表一同在上址測量。

事實上，規劃署早前已證實該店所在屬「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。同時署方亦於本月2日發出強制執行通知書，要求在今年9月2日或以前中止該處所的違例發展，惟黃子洋連日來仍無視法規繼續經營。

議員葛珮帆批評當局執法「慢吞吞」，令情況儼如「日日犯法，日日放生」，認為在任何情況下都不應縱容違法的行為，當局應盡快取締相關水上活動店，檢控違法人士。

地政總署發言人回覆指，西貢地政處（地政處）視察後確認受影響地點涉及私人農地和政府土地。在私人農地上剪草並沒有違反地契條款。就事涉的政府土地，地政處將在現場豎立告示板及石躉，以防止不合法佔用政府土地，並會繼續密切留意該處情況。如發現有人未經批准於政府土地進行工程，地政處會採取土地管制行動。至於違例泊車的情況，地政處已轉介相關部門跟進。