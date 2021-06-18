政Whats噏：傳政府擬改《特權法》准立法會Zoom開會　謝偉俊：未展開相關工作

立法會內務委員會今(18日)召開會議，主席引述政務司司長張建宗會面時表示，在立法會大會通過新一批的議事規則修訂後，政府當局會盡快提交修訂《立法會(權力及特權)條例》的法案。有消息指，今次修改《特權法》有2大要點，除修例配合立法會落實議員無故缺席致流會或被扣日薪3400元外，亦都計劃賦權立法會以遙距視像方式召開所有會議，包括立法會大會，避免因疫情或其他緊急情況而無法如常開會。

立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，下一步議事規則修訂可能會探討以遙距方式召開包括大會、內務委員會、財務委員會等會議。至於議員如何就法案及議案表決，有消息又指可能研發人面辨識方式投票，謝就指只是有聽到委員建議，未有相關擬展開的修訂工作。

至於未來民主派的議員人數預計會大減，未必會再以拉布等阻礙會議進行，仲係未仍有必要作出有關修訂。謝就認為需為疫情等突發情況準備，確保喺有需要時仍可如常開會，佢又認為有關修訂可行，但未必會於今屆立法會任期內完成修訂工作。謝又透露確實正準備進行新一輪的議事規則修訂工作，但形容只是「零零碎碎」嘅內容，適時會再作公布。