逾80%受訪者疫境失業或開工不足　收入減少16%至40%

新冠肺炎疫情持續，失業或開工不足的市民不計其數。今日(18日)有組織發布「失業或就業不足對家庭關係影響」的問卷調查結果。結果顯示，逾80%受訪者曾面對失業或就業不足，收入比疫情前減少約16%至40%，嚴重影響家庭關係。組織建議政府放寬消費券計劃的年齡限制及支付模式，以及設立失業援助。社會也應加強長幼支援，紓緩基層市民照顧家庭的壓力。

關注綜援低收入聯盟本年5月24日至6月7日，就「失業或就業不足對家庭關係影響」，訪問205人。結果顯示，超過170人曾面對失業或就業不足，當中有26人，每月平均收入減少約1000至3000港元；22名每月平均收入減少約3,000至7,000港元。若以每月家庭總收入的最大比例($10,000-$14,999)計算，平均每月收入比疫情前少約16%至40%。另有40名受訪者表示，就業不足的狀況維持了一年或以上。

被問及家庭關係，近40%表示疫情前家人間能融洽相處及互相遷就，但疫情後只剩下不足25%。數據反映受訪者在面對經濟環境較差底下，生活成本增加， 家庭間所面對的問題及衝突的狀況增加，亦是影響家庭氣氛的原因。

組織認為，政府暫停保就業計劃後，未見推出具針對性的援助措施。組織建議電子消費券計劃考慮家庭單位的需求，取消年齡限制，及增設現金派發途徑。組織又建議盡快設立失業援助金。香港理工大學應用社會科學副教授盧希皿博士表示，照顧壓力加上基層生活環境狹窄， 容易造成家庭衝突，社會上應對兼顧長幼支授，包括增加課後託管及對長者社區上支援。