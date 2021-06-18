12港人蛇案　9人涉妨礙司法公正　轉區院7.6提訊

12名香港人蛇去年8月企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港，除了李宇軒獨自1人分案處理外，其餘9人早前一同被加控1項妨礙司法公正罪，案件今天（18日）在東區法院再訊。主任裁判官羅德泉應控方要求，將案轉介至區域法院處理，9名被告將於7月6日下午在灣仔區域法院再提堂。他們暫時毋須答辯，還押懲教看管。

9名被告依次為廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、黃臨福（17歲，無業）、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）以及郭子麟（19歲，學生）。

控罪指，9人同被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

今天提訊過程只有約5分鐘，有被告把握機會向旁聽親友及公眾打招呼，其中嚴文謙做出打電話手勢示意，黃偉然則做出大拇指及心形手勢，散庭後有旁聽人士大叫「生日快樂」。