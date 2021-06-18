鄭若驊夫潘樂陶承辦新驗車大樓電腦或洩資料　專家料保安核證不足

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦電腦系統的青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓，其電腦系統設定昨早(17日)懷疑被入侵需停用，連帶車輛檢驗預約系統亦需即時暫停運作，該系統未來3至4個星期已預約資料或已被洩漏。有車房職員透露，系統前日(16日)升級後昨日已不能用，已改為人手操作，擔心資料外洩。有專家則分析系統被入侵或與保安核證做得不足引起，推算或有至少過萬人資料被外洩，促運輸署加強電腦保安。

運輸署昨日自爆，新驗車大樓電腦系統出現問題，經機電工程署檢查後發現有關系統設定懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已經即時暫停運作，連帶土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作，署方已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告。

有經常到該大樓幫客戶驗車的車房職員表示，據他所知，大樓前晚(16日)曾為系統進行升級，升級過後第二日突然不能使用，昨日起已開始用人手操作。他稱十分擔心個人資料會外洩，批評政府經常指要保障私隱拒絕公眾查閱資料，惟現時又自己帶頭洩漏私隱，又稱因未能預約驗車，憂慮未能為客戶安排驗車日期。他又指政府用大量公帑建設該大樓，最終電腦經常壞，形容「人手仲快過電腦」，批評浪費公帑不如還富於民，幫助現時因經濟差而十分艱難的市民。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則推斷，電腦系統若被黑客入侵，大多數是由於保安核證做得不足引起。他稱一般而言，嚴密的保安核証需要多重認證才能進入系統，尤其是政府等大型機構，更需要嚴僅的保安措施。事件明顯反映大樓保安疏忽，根據驗車中心每日處理過百輛車輛的驗車數據，他預料起碼有過萬人資料外洩，促請運輸署應加強電腦系統保安。

東網早前獨家踢爆，該大樓啟用後即被發現問題多多兼行政混亂，包括電腦系統不穩定、驗車槽過闊及地下無指示等多宗罪，導致驗車車輛大排長龍，更有貨車的車輪不慎跌入過闊的驗車槽中。其中矛頭直指的驗車設備欠完善、電腦系統頻出問題，由安樂工程承辦，合約涉款2.03億港元。